Путин запустит большую ревизию после скандала с зарплатами

На совещании с правительством Владимир Путин вновь вернулся к теме зарплат бюджетников Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил проверить уровень зарплаты каждого бюджетника в стране на прошедшем 10 февраля совещании. По словам главы государства, некоторые службы «подгоняют» формальные показатели с помощью различных ухищрений, что недопустимо. Собеседники URA.RU в политтусовке ждут, что что Путин начнет масштабную проверку и других «майских указов», внимание к которым в 2020 году было снижено из-за пандемии. Все это может ударить как по губернаторам, так и по федеральным чиновникам.

Прошедшее заседание Путина с кабмином изначально было посвящено развитию института банкротства. Но, начиная мероприятие, президент предложил участникам вернуться к теме, которая обсуждалась еще 8 февраля на Совете по науке — уровню зарплат в научной сфере. Выяснилось, что прошедшие два дня глава государства продолжал разбираться в «фокусах», из-за которых старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Новосибирской области Анастасия Проскурина зарабатывает 25 тысяч рублей, а не 80 тысяч.

Президент поручил проверить, как обстоят дела с зарплатами во всех бюджетных сферах Фото: Kremlin.ru

Одним из таких «фокусов» президент назвал различия в уровне оклада сотрудников даже в «однотипных учреждениях, находящихся на одной улице». «Наверное, здесь есть о чем подумать», — сказал Путин. Также глава государства призвал избегать «двояких толкований». В ходе совещания выяснилось, что, согласно «майскому указу», уровень зарплат бюджетников должен соответствовать 200% не «от среднего по экономике», а «от среднего дохода от трудовой деятельности». «Люди же смотрят, тем более речь идет о научных сотрудниках, считать-то умеют не хуже нас с вами, а может быть и получше», — обратился российский лидер к участникам совещания.

Министр образования и науки Валерий Фальков заверил президента, что в 2020 году средняя зарплата в институте составляла 67,2 тысячи рублей. А старшие научные сотрудники и вовсе в среднем зарабатывали 75 тысяч рублей. Но Путин увидел в истории с зарплатами системную проблему и поручил кабмину изучить положение дел с доходами вообще всех бюджетников в стране. «В 2018 году правительство отчиталось о выполнении майского указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы, — отметил президент. — Однако очень часто мы видим, во всяком случае, бывает, скажем так аккуратненько, что

некоторые наши службы играют в статистику, видим определенную подгонку формальных показателей».

В части своих тезисов Путин пересекался с исследованием Счетной палаты, которое вышло 22 декабря. В материале указывалось, что с 2013 по 2019 год достижение «майского указа» о зарплатах бюджетников в регионах сопровождалось резким сокращением числа сотрудников (младшего медперсонала стало на 61,3% меньше), оптимизацией внутри бюджетных учреждений (работников переводили из одной категории в другую) и ростом нагрузки на специалистов. Аудиторы заявили о необходимости пересмотреть подходы к оплате труда.

В политтусовке считают, что «путинская ревизия» станет проблемой для чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выступление Путина свидетельствует о том, что в 2021 году может быть запущена ревизия и по остальным «майским указам», согласился в разговоре с URA.RU политолог Павел Данилин. В 2012 году всего было издано 11 указов, касающихся, например, экономики, госуправления, демографии. Срок их исполнения истек в 2020 году. Но из-за эпидемии коронавируса внимание власти было смещено к другим проблемам. Об этом, к примеру, говорит и то, что в 2020 году «майские указы» упоминались лишь на 15 мероприятиях президента, хотя в 2019-м — на 42, а в 2018 — на 61 (данные сайта Kremlin.ru). «Пандемия наложила свой негативный отпечаток. [Среди чиновников] появилась позиция, мол, пандемия все спишет. Но сейчас президент вновь вернул [их] к достижению поставленных ориентиров и напомнил, что коронавирус ничего никому не спишет», — сказал Данилин.

О начавшейся «путинской ревизии» говорит и политолог Дмитрий Орлов. Он считает произошедшее тревожным сигналом для федеральных и региональных чиновников, поскольку «майские указы» имеют особую ценность для президента. «Президент оценивает адекватность и точность выплат бюджетникам в широком контексте доверия к власти. Это логично: население всегда воспринимало его как политика, отвечающего за свои слова и действия. Утрата такого восприятия может привести к серьезным негативным последствиям. Повышенное внимание к исполнению „майских“ указов в этом контексте более чем оправданно. Не исключено, что „путинская ревизия“ исполнения социальных обязательств может привести и к жестким выводам в отношении членов правительства и губернаторов, и к их отставкам», — сказал Орлов.

URA.RU писало, что социальные темы действительно вышли на первый план на совещаниях президента и даже заменили собой антикризисную повестку. Политолог-экономист Никита Масленников считает, что в ходе ревизии президент наверняка наткнется на другие недоработки, «которые ранее не вскрылись». При этом Масленников считает, что необходимость такой работы продиктована надвигающимися выборами в Госдуму.

«Спрос людей на эффективность государственных расходов и адекватную социально-экономическую политику в избирательный период будет повышен», — сказал Масленников.