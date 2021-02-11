11 февраля 2021
10 февраля 2021

Тюменские власти планируют ввести новую льготу

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение кровли жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, мчс, лента ограждения, обрушение крыши, обрушение балкона, чс
Власти оплатят жильцам опасных домов найм другого жилья Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Тюмени, чьи дома окажутся в зоне чрезвычайно ситуации, смогут получить деньги на аренду жилья и даже на услуги риэлтеров. Такой законопроект в этом месяце рассмотрят депутаты городской думы.

«Изменения направлены на расширение мер социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Предлагается расширить круг получателей социальных выплат, дополнив их гражданами, проживающими в жилых помещениях, доступ в которые органичен в связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее возникновения», — говорится в проекте решения тюменской городской думы.

Если документ будет принят, то тюменцы смогут получать деньги от властей на аренду жилья, в которое они переедут на время устранения ЧС. Также из бюджета оплатят и услуги риэлтеров, к помощи которых прибегнут пострадавшие. По расчетам, в текущем году это обойдется городской казне в 18,6 миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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