В ХМАО мужчина обнаружил газовый фонтан во время рыбалки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рыбак обнаружил газовый фонтан на федоровском месторождении (вблизи Сургута). На видео, которое записал мужчина, видно, как в лунке бурлит вода, а из нее поднимается огненное пламя. Его высота — почти метр. Находкой автор поделился на видеохостинге YouTube.

«Приехал на рыбалку. Забурил, а там газ. Горит минут десять, какая тут может быть рыба», — причитает рыбак. Один из комментаторов скептически отнесся к увиденному. «Берем туристический газовый баллон, пригружаем, повреждаем у него выпускной клапан и бросаем в прорубь в неглубоком месте, поджигаем, снимаем видео и выкладываем в соцсеть. Вуаля!» — написал он под роликом.

Источник, разбирающийся в вопросе, объяснил корреспонденту URA.RU, что горючий газ — это метан, который образуется в результате разложения донных отложений. Однако продолжительность выходящих газов вызывает вопросы. «Такое скопление в реках может носить антропогенный характер. Больше похоже на прорыв газопровода. Природоохранную прокуратуру это видео должно заинтересовать», — говорит источник. В Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуре корреспонденту агентства пообещали ответить на вопрос позже.

Ранее URA.RU писало, что уральские рыбаки сняли на видео газовый фонтан из проруби на реке Иртыш (ХМАО). Тогда в администрации Ханты-Мансийского района заявили, что о техногенных авариях на территории не сообщалось.