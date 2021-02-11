Экономисты предупредили о рисках наследования пенсии в России

Деньги умерших пенсионеров лучше перераспределить на путевки для живых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Инициатива председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о передаче страховой части пенсии по наследству не будет поддержана. Иначе это приведет к повышению страховых взносов для россиян. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказала адвокат, юрист, профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Марина Буянова.

«Эта инициатива распространяется только для накопительной части. Однако большая часть накопительных пенсий уже сейчас не выдается. Остальная часть — страховая — абсолютно точно не будет выдаваться, ведь в Пенсионном фонде уже сейчас не хватает денег. Если инициатива Миронова будет поддержана, повысится размер страховых взносов работодателей и работников. Это популистский взгляд и утопичное предложение», — пояснила она.

Профессор кафедры управления бизнес-процессами в сфере производства и сервиса ФЭН РАНХиГС, доктор экономических наук Галина Дехтярь считает, что деньги, скорее, распределят на социальный туризм. «Это слишком малые суммы. Такая инициатива возможна, но [вопрос,] примут ли ее депутаты. Кроме того, Фонд соцстрахования отвечает не только за пенсии: он обеспечивает путевками пожилых людей, так что вполне вероятно, что деньги умерших пенсионеров логичнее перераспределить туда», — объяснила эксперт.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 11 февраля выступил с предложением передавать страховые пенсии умерших россиян их близким родственникам. Он считает, что если человек платил страховые взносы, но не воспользовался своими накоплениями, государство обязано вернуть эти отчисления его ближайшим родственникам.