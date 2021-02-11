Постпред Всемирного банка нашел способ победить бедность в России

Беднякам советуют составить план достижения самообеспечения Фото: depositphotos.com

Исправить ситуацию с бедностью в России могла бы программа минимального гарантированного дохода, заявил постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн. Он посчитал, что на данный момент страна расходует порядка 3,2% ВВП на социальные пособия. При «минимальном доходе» вложения бы составили 0,3% ВВП, а масштаб бедности сократился примерно на 60%.

«Нужно помочь бедной семье в составлении плана достижения самообеспечения. При этом ежемесячные выплаты должны обеспечивать прожиточный минимум каждому члену семьи», — пояснил суть программы Селигманн в статье, опубликованной в Forbes. Он отмечает, что на данный момент в России те или иные виды социальной поддержки получает около 65% населения, при этом около 16% бедных не охвачены социальными программами вообще.

Представитель Всемирного банка предлагает внедрить программу, которая уже показала свою эффективность в Европе и Китае, где минимальным гарантированным доходом были дополнительно охвачены 5% наименее обеспеченного населения. На 1 доллар социального пособия домохозяйства принесли в экономику 1,5- 2,2 долларов дохода. «Большая часть полученных домохозяйствами социальных выплат остается в местной экономике, создавая дополнительные рабочие места и доходы и уменьшая уровень безработицы. Понятно, что бедные семьи тратят полученные выплаты на продукцию местного производства. Причем социальные выплаты автоматически повышаются в наиболее пострадавших регионах, что ускоряет восстановление экономики», — считает финансист.

По результатам экономического моделирования, который провел Всемирный банк на основе данных Росстата, стоимость внедрения подобной программы составляет около 250 млрд рублей (0,3% от ВВП), в перспективе такие вложения позволят сократить масштаб бедности примерно на 60%, утверждает финансист.

Ранее председатель коллегии адвокатов Ольга Сулим заявила URA.RU, что если безработные россияне будут получать пособие на уровне среднего заработка в России, они не захотят искать работу. В начале января в России еще на год продлили повышенное пособие по безработице.