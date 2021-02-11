Пенсионный фонд России после ухода Максима Топилина с поста главы ПФР могут объединить с Фондом социального страхования (ФСС). А возглавит новую структуру, вероятнее всего, заместитель министра труда РФ Алексей Скляр, сообщили журналистам источники в правительстве.
«<…> в качестве наиболее вероятного преемника [Топилина] <…> называют именно Алексея Скляра. Скорее всего, он возглавит не просто ПФР, а объединенную структуру Пенсионного фонда и Фонда социального страхования», — пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники, близкие к правительству. Смена главы Пенсионного фонда может быть связана с новой стратегией социально-экономического развития, проект которой сейчас разрабатывается в правительстве РФ, продолжает издание.
Алексей Скляр занимается в Минтруде России курированием внебюджетных фондов и подведомственных организаций, а также координирует создание информационных систем министерства, пишет газета. До этой должности он работал в Счетной палате РФ, а еще раньше — в федеральном казначействе РФ, казначействе Краснодарского края и инвестфонде развития и обновления Кубани.
Ранее эксперт по пенсионным фондам Дмитрий Александров в разговоре с URA.RU предположил, что после отставки Топилина ПФР может быть упразднен, а за его функции начнется борьба во власти. Ресурсы для того, чтобы стать новым оператором пенсионной системы, есть у Центробанка, Минфина РФ и ФНС, считает Александров.
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