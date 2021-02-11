11 февраля 2021

«Известия»: ПФР после ухода Топилина поглотит другой фонд. А возглавит новое ведомство замминистра

© Служба новостей «URA.RU»
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ПФР могут объединить с ФСС, а возглавить новую структуру может замминистра труда РФ Алексей Скляр Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пенсионный фонд России после ухода Максима Топилина с поста главы ПФР могут объединить с Фондом социального страхования (ФСС). А возглавит новую структуру, вероятнее всего, заместитель министра труда РФ Алексей Скляр, сообщили журналистам источники в правительстве.

«<…> в качестве наиболее вероятного преемника [Топилина] <…> называют именно Алексея Скляра. Скорее всего, он возглавит не просто ПФР, а объединенную структуру Пенсионного фонда и Фонда социального страхования», — пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники, близкие к правительству. Смена главы Пенсионного фонда может быть связана с новой стратегией социально-экономического развития, проект которой сейчас разрабатывается в правительстве РФ, продолжает издание.

Алексей Скляр занимается в Минтруде России курированием внебюджетных фондов и подведомственных организаций, а также координирует создание информационных систем министерства, пишет газета. До этой должности он работал в Счетной палате РФ, а еще раньше — в федеральном казначействе РФ, казначействе Краснодарского края и инвестфонде развития и обновления Кубани.

Ранее эксперт по пенсионным фондам Дмитрий Александров в разговоре с URA.RU предположил, что после отставки Топилина ПФР может быть упразднен, а за его функции начнется борьба во власти. Ресурсы для того, чтобы стать новым оператором пенсионной системы, есть у Центробанка, Минфина РФ и ФНС, считает Александров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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