Экономист: 3 ведомства поделят Пенсионный фонд с уходом его главы

На какую должность уходит Максим Топилин, пока неизвестно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После отставки главы Пенсионного фонда РФ Максима Топилина ПФР может быть упразднен, а за его функции начнется борьба во власти, считает эксперт по пенсионным фондам Дмитрий Александров. В разговоре с URA.RU он предположил, что ресурсы для того, чтобы стать новым оператором пенсионной системы, есть у Центробанка, Минфина РФ и ФНС.

«Были слухи о том, что Пенсионный фонд, как таковой, уже особо не нужен. Раньше он и администрировал получение пенсионных начислений, и занимался их распределением по пенсионным счетам. Но сейчас есть информация, что ЦБ не против вести учет взносов на базе „Национального расчетного депозитария“. Пенсионному фонду тогда остается только распределительная часть. А она дефицитная. Соответственно, дальше ПФР становится по своим масштабам и функциям чем-то вроде управления минфина РФ. А Минфин вполне готов сам справляться с этой тематикой», — сказал Дмитрий Александров URA.RU.

Наиболее вероятным Александров считает, что новым оператором пенсионной системы станет ФНС, которую раньше возглавлял председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Ведомствам необходимо взять на себя новые функции, чтобы показать свою важность, получить новые полномочия, увеличить бюджетные потоки. Вопрос только в том, какая из башен экономического блока выиграет», — заключил экономист.

Ранее URA.RU сообщало, что в политтусовке также обсуждается версия объединения ПФР с другими внебюджетными госфондами. При этом кандидат экономических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Добромыслов полагает, что время для ликвидации ПФР еще не наступило. «Нет никакой необходимости кардинально менять устройство системы социальной защиты. В нынешнем виде она может работать еще 15-20 лет. Она только недавно была отлажено и демонстрирует устойчивость», — считает собеседник агентства.

Об отставке Максима Топилина стало известно 11 февраля. По данным « Коммерсанта» , Топилин вечером объявил сотрудникам ПФР о своем уходе, не называя преемника.