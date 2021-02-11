В ВОЗ рассказали о цели второй поездки в Ухань

В ходе второй поездки в Ухань специалисты Всемирной организации здравоохранения сосредоточатся на поиске природного источника коронавируса. Об этом журналистам рассказал участник международной миссии ВОЗ в Китае от России Владимир Дедков.
«Главная цель второго этапа миссии ВОЗ — найти источник SARS-CoV-2 в природе. <…> Надо проводить исследования окружающей среды, изучать летучих мышей, других возможных кандидатов. Собственно, это вот и будет делаться в дальнейшем, на втором этапе исследований.», — рассказал он в интервью «Известиям». Пока что ученые склоняются к гипотезе, что источником инфекции были летучие мыши, но как он передался человеку пока неизвестно. Ранее высказывалась гипотеза, что посредником могли быть панголины, чье мясо считается в Китае деликатесом.
В этом интервью Дедков рассказал о результатах работы миссии ВОЗ на первом этапе. В частности, ученые считают, что первое заражение произошло не на рыбном рынке в Ухане, как считалось раньше. Скорее всего туда пришел уже больной человек и заразил окружающих, спровоцировав вспышку заболевания. К версии об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане Дедков отнесся иронически, назвав ее забавной и добавив, что так бывает только в кино.
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