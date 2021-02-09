Вирусологи: какой зверь мог передать людям коронавирус напрямую

Исследовательская группа ВОЗ в Ухани считает, что при передаче коронавируса от летучей мыши к человеку было промежуточное звено Фото: Владимир Васин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Промежуточным звеном в передаче коронавируса от летучей мыши к человеку могли стать панголины. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский и вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее глава исследовательской группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане Питер Бен Эмбарек заявил, что наиболее вероятной версией заражения человека коронавирусом является передача от животного через промежуточное звено. Однако какое животное является разносчиком COVID-19 еще не установлено, уточняет агентство Nation News.

«Такой сценарий рассматривался, что кроме летучих мышей промежуточным резервуаром мог быть организм панголинов. Кстати, китайцы их используют в медицине, их отлавливают и платят за них неплохие деньги. Их по Юго-Восточной Азии браконьеры истребляют. Отлавливают и доставляют в Китай», — рассказал URA.RU Аграновский.

С мнением своего коллеги согласен Анатолий Альтштейн. «Я не исключаю, что у них [панголинов] были свои коронавирусы, и они могли оказать влияние на эту инфекцию», — предположил вирусолог. Альтштейн отметил, что в Китае мясо панголинов считает лакомством. Он подчеркнул, что точных данных по этому вопросу пока нет.

Предположение о том, что промежуточным звеном могли стать панголины высказывала ранее специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли. Она отметила, что если эта гипотеза будет верна, то первоначальный источник распространения следует искать не в Китае, так как панголин попадает в страну контрабандой из других азиатских регионов, включая Индию.