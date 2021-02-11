11 февраля 2021

Общественник требует запретить свидания в День святого Валентина

© Служба новостей «URA.RU»
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Формат быстрых свиданий повышает риск распространения коронавируса, считает Владимир Петров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России хотят запретить быстрые свидания и другие мероприятия, приуроченные ко Дню святого Валентина. С таким предложением выступил зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, такая мера поможет победить коронавирус.

«Прошу рассмотреть возможность введения ограничений на проведение массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня святого Валентина. Именно этот день связан с объятиями, поцелуями, проведением „быстрых свиданий“ и иных действий, предусматривающих тесный контакт людей, которые могут быть не знакомы друг с другом», — приводит News.ru выдержку из обращения Петрова к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Ввести такие меры общественник предлагает не только на «День всех влюбленных». По мнению Петрова, ограничения должны остаться в силе до конца пандемии. Из-за распространения коронавируса он предлагает россиянам строить любовь в интернете, не опасаясь за свое здоровье.

Несмотря на предложения усиливать ограничения, власти могут в скором времени вовсе отказаться от них. Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов уже говорил, что столица вернется к «докоронавирусной» жизни через несколько месяц. Таким же прогнозом с URA.RU делился один из главных вирусологов России Феликс Ершов — он ждет снятия ограничений к лету.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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