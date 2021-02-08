Власти Москвы раскрыли, когда столица вернется к обычной жизни

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Оцепление Красной Площади 9 мая. Москва, бессмертный полк, медицинская маска, красная площадь, москва, масочный режим
Работающие москвичи возвращаются в офисы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ближайшие несколько месяцев Москва вернется к обычной жизни, которая была до пандемии коронавируса. Такое мнение высказал заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

«Ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса нового типа, будут отменены в ближайшие месяцы», — пишет агентство Nation News, ссылаясь на Ефимова. Он добавил, что уже сегодня большинство работающих москвичей возвращаются в офисы, а на удаленной работе остаются менее одного миллиона жителей столицы.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что к лету в России будет новый всплеск заболеваемости COVID-19, передает «Газета Кемерова». А врач-инфекционист Николай Малышев считает, что большинство ограничений из-за коронавируса можно будет снять к началу второй половины года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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