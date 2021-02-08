Власти Москвы раскрыли, когда столица вернется к обычной жизни

В ближайшие несколько месяцев Москва вернется к обычной жизни, которая была до пандемии коронавируса. Такое мнение высказал заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
«Ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса нового типа, будут отменены в ближайшие месяцы», — пишет агентство Nation News, ссылаясь на Ефимова. Он добавил, что уже сегодня большинство работающих москвичей возвращаются в офисы, а на удаленной работе остаются менее одного миллиона жителей столицы.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что к лету в России будет новый всплеск заболеваемости COVID-19, передает «Газета Кемерова». А врач-инфекционист Николай Малышев считает, что большинство ограничений из-за коронавируса можно будет снять к началу второй половины года.
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