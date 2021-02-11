Утром 12 февраля на территорию мастерской зашли неизвестные люди Фото: Кирилл Форманчук

В Екатеринбурге произошел захват мастерской авторазбора (место, где разбирают машины и продают по запчастям, прим. ред.) по адресу улица Хрустальная, 2. Об этом URA.RU сообщил автоправозащитник Кирилл Форманчук, представляющий интересы собственника базы. На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии.

«Около 10 часов утра группа людей в масках (около 15 человек) проникло на территорию авторазборки, вытеснила сотрудника ЧОП и работников. Через час подъехало еще несколько машин с захватчиками», рассказал Форманчук. По его словам, споры за эту базу идут уже давно.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УМВД Екатеринбурга не удалось. Там попросили время для уточнения информации.