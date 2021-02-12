Стрит-арт с Урала появился на страницах популярного иноСМИ

Арт-объект в Екатеринбурге с надписью Can’t Place this here («Нельзя строить здесь») стал «героем» публикации в популярном тематическом международном издании. О появлении граффити на улице Мамина-Сибиряка в рамках фестиваля «ЧО» рассказали на страницах онлайн-журнала
«Это произведение было создано на Фестивале общественного искусства „ЧО“ в Екатеринбурге. Мы думаем, что забор — это символ разделения. Линия между „нами“ и „ими“, между „внутри“ и „снаружи“. Вот почему нам кажется странным видеть столько барьеров, разделяющих наши общественные пространства», — написано в статье. Издание также уточняет, что за последние 25 лет по всей России было возведено более 2,5 миллионов километров заграждений.
Арт-объект Can’t Place this here появился 9 февраля. При создании стит-арта авторы вдохновлялись компьютерными играми. Он представляет из себя два забора, наложенные друг на друга, сообщает портал «Моменты Екатеринбург».
StreetArtNews позиционирует себя, как самый популярный журнал о городском и уличном искусстве. Он был основан в 2009 году французским арт-дилером и куратором Ромом Леви. Площадка дает возможность рассказать о себе как популярным стрит-арт художникам, так и перспективным культурным деятелям. На Instagram-аккаунт журнала подписано более 700 тысяч фолловеров, среди которых есть уральский художник Слава ПТРК.
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