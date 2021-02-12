На социальную инфраструктуру в селах будет дополнительно выделено 2,4 млрд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство РФ выделило дополнительные 3,6 млрд рублей на развитие российских сел. Увеличения финансирования госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» добивалась «Единая Россия». Деньги, к примеру, пойдут на ремонт школ, детских садов, закупку медицинского транспорта.

Врио замсекретаря «Единой России» Дмитрий Кобылкин сообщил, что на выделенные средства в селах будут строиться объекты, которые дадут новый толчок развитию малых населенных пунктов. «А в целом повысят качество жизни граждан на селе, где условия должны быть максимально приближены к городским — у людей должно быть все необходимое для развития и комфорта», — подчеркнул он.

Средства будут распределены по двум направлениям. Первое — развитие социальной инфраструктуры (2,4 млрд рублей). На них в 22 регионах будут построены и отремонтированы девять школ, четыре детских сада, 18 домов культуры, несколько спорткомплексов, амбулаторий, музеев, газопроводов и очистных сооружений. Кроме того, будут закуплены школьные автобусы и машины скорой помощи. При этом планируется создать более 7,5 тысяч новых рабочих мест.

В Курганской области на федеральные средства провели газ в села и построили спортплощадки Фото: пресс-служба «Единой России»

Еще более миллиарда рублей будет выделено на программу льготной сельской ипотеки. Ожидается, что это даст возможность 23 тысячам россиян улучшить свои жилищные условия. «[У людей должна быть] возможность отдать ребенка в хороший детский сад или школу. Должен быть доступ в интернет, спортплощадка рядом с домом, и, конечно, хорошие дороги. В регионах очень ждут эти средства», — сказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства 12 февраля.

Председатель комитета по аграрной политике курганской облдумы Александр Брюханов подчеркнул, что программа комплексного развития сельских территорий является приоритетной для региона. «В прошлом году мы реализовали два проекта комплексного развития сельских территорий — в Катайском и Альменевском районах в размере 145 миллионов рублей. На эти деньги газифицировано три села в Катайском районе — Ушаковское, Шевелева и Оконечникова, завершаются работы в селе Альменево. Также в двух селах построены новые спортивные площадки», — сообщил Брюханов.

Елена Трескова подтвердила, что федеральная поддержка позволит быстрее улучшить жизнь в селах Фото: пресс-служба «Единой России»

Координатор партийного проекта «Уральская деревня» в Свердловской области Елена Трескова добавила, что госпрограмма позволяет разгрузить областной бюджет: «В регионе действует наш проект „Уральская деревня“, который включает 14 направлений. В разработке направлений принимали активное участие жители сельских территорий, — рассказала Трескова. — Ежегодно на реализацию проекта выделяется из областного бюджета до шести миллиардов рублей на гармоничное развитие сельских территорий. Конечно же на все сразу денег нет, поэтому федеральная поддержка позволит эффективнее работать по тем направлениям, которые определили для себя жители».

В целом на программу развития сельских территории в бюджете предусмотрен 31 миллиард рублей. С учетом поправок «Единой России» в бюджет на 2021—2023 годы по другим госпрограммам предусмотрено еще 186 млрд на решение проблем в селах. Эти средства позволят построить 300 домов культуры, переоснастить около тысячи ДК, создать условия для занятий спортом в более чем 900 сельских школах, приобрести более 100 автоклубов. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев еще осенью прошлого года на встрече с Мишустиным обещал в начале 2021 года вернуться к вопросам финансирования развития сельских территорий.