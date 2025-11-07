Автомобили выставили на торги по символическим ценам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске с торгов по цене автомобильных шин распродают автопарк. Среди реализуемого имущества — несколько автомобилей ВАЗ и мотоцикл. Самый дорогой лот — машина ВАЗ-21101 — оценивается в 4,5 тысячи рублей. Соответствующая информация об аукционах размещена на сайте «Торги России».

«Среди лотов — автомобили ВАЗ-21101 (4 480,8 рублей), ВАЗ-21093 за 4 196,40 рублей, ВАЗ-21060 по цене 2 544 рубля, ВАЗ-21120 (3 483,60 рублей). Также желающим предают приобрести мотоцикл „Минск 125“ за 1 800 рублей. Все транспортные средства относятся к имуществу, обращенному в федеральную собственность», — указано в информации на портале. О техническом состоянии транспортных средств не сообщается.

Организатором торгов выступает компания ООО «Кадровые решения», которая занимается утилизацией мусора. Осмотреть транспорт можно на полигоне ТБО в Полетаево на улице Промышленная площадка каждый вторник и четверг с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00. Прием заявок на участие в аукционах началось 5 ноября и завершится 1 декабря 2025 года. После этого продут сами торги.

Как сообщало URA.RU, ранее муниципальное унитарное предприятие «Служба организации движения» (МУП «СОД») Челябинска выставило на продажу автомобили по цене до 15,4 тысячи рублей. В списке — Daewoo Nexia, Lada Priora, ВАЗ-21041 и ВАЗ-21074. Торги также организовали в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене.

Стартовая цена на машину объявлена на уровне 3,5 тысяч рублей Фото: скрин сайта «Торги России», https://торги-россии.рф/lot/6158152