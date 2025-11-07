В Перми открыли новый пункт приема старых шин по проекту «ПРОшина»

Автомобилистам предлагают сдавать отработанные покрышки на переработку Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми открыли новый пункт приема старых автомобильных шин в рамках экологического проекта «ПРОшина», приурочив это к сезонной замене резины. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«В Прикамье запустили дополнительную точку сбора отработанных автомобильных покрышек по экологическому проекту „ПРОшина“. Новый желтый брендированный контейнер установлен в Кировском районе Перми на улице Магистральной, 88, что особенно актуально в период массовой смены летней резины на зимнюю. Выбрасывать шины на обычные контейнерные площадки запрещено. Автомобилистам предлагают воспользоваться специализированными контейнерами для сбора автопокрышек для их дальнейшей переработки», — указано на официальном интернет-портале регионе.

Проект, стартовавший 1 апреля при поддержке краевых и городских властей, охватывает несколько районов: контейнеры также работают на Монастырской, 161 в Дзержинском районе и на Полазненской, 105 в Свердловском. Каждый бункер снабжен информационным баннером о правилах приема шин, QR-кодом и телефоном для сообщений о заполнении.

Продолжение после рекламы

Регоператор планирует установить еще два контейнера и призывает ТОСы и управляющие компании направлять предложения по их размещению на электронную почту. Альтернативно автолюбители могут сдать покрышки от легковых автомобилей по предварительной договоренности в Управление вторичных ресурсов на Верхне-Муллинской, 120.

Бесплатный прием шин также налажен в Березниках и Соликамске. Все собранные покрышки отправляются на переработку для производства резиновой крошки, используемой в покрытиях для спортплощадок, кровельных материалов и модификаторов асфальта.