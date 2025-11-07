Программа ЭКО по ОМС помогла родиться трем сотням малышей в Пермском крае

Лечение бесплодия методом ЭКО проводится счет средств обязательного медицинского страхования Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Более 1300 процедур экстракорпорального оплодотворения выполнили в Пермском крае за одиннадцать месяцев 2025 года в рамках программы ОМС, в результате которых на свет появились 324 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В Пермском крае подводят первые итоги реализации программы лечения бесплодия методом ЭКО по полису обязательного медицинского страхования. С января по ноябрь 2025 года провели свыше 1300 бесплатных процедур, благодаря которым родились 324 малыша», — указано в telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что для получения услуги жителям Прикамья необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. Процедура проводится на основании решения комиссии Министерства здравоохранения Пермского края, куда пациенты предоставляют пакет документов, включающий заявление, выписку из протокола врачебной комиссии, копии полиса ОМС, паспорта, СНИЛС и результаты обследований.

Рассмотрение документов занимает до 10 рабочих дней. Направление на процедуру выдается в соответствии с листами ожидания и выделенными объемами медицинской помощи.

Отказ в постановке в лист ожидания возможен при предоставлении неполного пакета документов или наличии противопоказаний. Полученное направление действительно в течение трех месяцев, а при отсутствии беременности пациенты могут повторно обратиться за процедурой ЭКО за счет средств ОМС.