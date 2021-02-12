Если флешмоб в поддержку Алексея Навального 14 февраля в Челябинске перерастет в несанкционированные акции, то действия участников готовы контролировать с помощью дронов. Об этом сообщили источники URA.RU в силовых структурах.
«После заранее предпринятых мер участники флешмоба вряд ли организуются в группы более 10, максимум 15 человек. Если ситуация начнет перерастать в нечто большее то к месту событий перебросят машины с квадрокоптерами. Камеры работают и ночью, с их помощью можно будет отследить передвижение толпы и координировать действия сотрудников правоохранительных органов», — пояснил собеседник.
По его словам, разрешающей способности камер достаточно, чтобы отчетливо идентифицировать в темноте даже лица отдельных людей. «Но формат акции не предполагает, что ее участники будут смотреть в небо. Необходимости оценивать массовость собравшихся пока тоже нет», — добавил инсайдер. В областном полицейском главке и пресс-службе управления Росгвардии по региону воздержались от комментариев.
Ранее ГУ МВД по Челябинской области предупредила участников акции о наказаниях за «попытки перевести флешмобы или акции в формат несанкционированного мероприятия с привлечением граждан или стихийного шествия». Также полицейские обратились к родителям с просьбой проинформировать детей о проблемах, которые ожидают фигурантов административных дел — в том числе с дальнейшим трудоустройством.
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