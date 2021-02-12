Темнота не станет препятствием для инфракрасных камер дронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Если флешмоб в поддержку Алексея Навального 14 февраля в Челябинске перерастет в несанкционированные акции, то действия участников готовы контролировать с помощью дронов. Об этом сообщили источники URA.RU в силовых структурах.

«После заранее предпринятых мер участники флешмоба вряд ли организуются в группы более 10, максимум 15 человек. Если ситуация начнет перерастать в нечто большее то к месту событий перебросят машины с квадрокоптерами. Камеры работают и ночью, с их помощью можно будет отследить передвижение толпы и координировать действия сотрудников правоохранительных органов», — пояснил собеседник.

По его словам, разрешающей способности камер достаточно, чтобы отчетливо идентифицировать в темноте даже лица отдельных людей. «Но формат акции не предполагает, что ее участники будут смотреть в небо. Необходимости оценивать массовость собравшихся пока тоже нет», — добавил инсайдер. В областном полицейском главке и пресс-службе управления Росгвардии по региону воздержались от комментариев.

Ранее ГУ МВД по Челябинской области предупредила участников акции о наказаниях за «попытки перевести флешмобы или акции в формат несанкционированного мероприятия с привлечением граждан или стихийного шествия». Также полицейские обратились к родителям с просьбой проинформировать детей о проблемах, которые ожидают фигурантов административных дел — в том числе с дальнейшим трудоустройством.