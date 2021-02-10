В Челябинске полиция сделала заявление о новых незаконных акциях

Новая акция сторонников Алексея Навального намечена на ночь 14 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Накануне анонсированных сторонниками Алексея Навального акций протеста 14 февраля полиция обратилась к жителям Челябинской области. Граждан призывают не принимать участия в незаконных акциях и напоминают о последствиях — от штрафов и ареста до проблем с трудоустройством.

«Попытки перевести флешмобы или акции в формат несанкционированного мероприятия с привлечением граждан или стихийного шествия будут пресекаться. …Обращаемся к родителям юных южноуральцев и призываем их принять все возможные меры, чтобы уберечь своих детей от деструктивного влияния. Просим …провести с ними беседы о недопустимости нарушения законодательства», — говорится в обращении, распространенном пресс-службой ГУ МВД по Челябинской области. Также полицейские просят взрослых южноуральцев «довести до детей информацию о возможных последствиях противоправных действий, которые могут негативно сказаться при дальнейшем трудоустройстве, особенно в госструктуры».

Провести в День святого Валентина акцию предложил сторонникам Навального его соратник Леонид Волков. «Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте», — обратился он к жителям крупных городов. Фотографии с «самого необычного и красивого политического флешмоба», как называют его организаторы, предполагается выкладывать в Instagram. За разрешением к властям никто не обращался. В Кремле предупредили, что правоохранители «не будут играть в кошки мышки», но пресекут возможные нарушения закона в ходе мероприятия.

Предыдущие несогласованные акции протеста в России состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля. Они прошли после ареста Навального и замены ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальное наказание.