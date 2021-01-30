В Челябинске возбудили уголовное дело после акций за Навального

Челябинск встал в пробках 31 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Челябинске после незаконной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального 31 января возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения). Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«Дело возбуждено. В его рамках допрашивают задержанных участников акций», — сообщил инсайдер. Транспортный коллапс в центре Челябинска произошел, когда участники акции двигались по нескольким улицам от памятника Курчатова к Бульвару Славы. Акция закончилась примерно в 15 часов 30 минут. К 16 часам движение в центре города восстановилось.

Пока нет точных данных по числу задержанных. Представители штаба Навального сообщают, что задержано от 20 до 30 человек. По данным источника URA.RU в силовых структурах, в акции приняли участие около 1,5 тысяч человек. Это меньше, чем было в Челябинске 23 января, когда прошли первые незаконные митинги.

Акция в Челябинске как и в других городах России не была санкционирована властями. Заявку на проведение мероприятия не подавали. Навального задержали после возвращения из Германии в Россию за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». ФСИН просит заменить ему условный срок на реальный. Уже после ареста Навального вышел его фильм, в котором утверждается, что у президента РФ Владимира Путина есть «дворец» в Геленджике. Путин эту информацию опроверг, олигарх Аркадий Ротенберг заявил, что объект принадлежит ему.