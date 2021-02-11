Сергей Светлаков рассказал, что многие его друзья умерли из-за наркотиков Фото: Дарья Попова © URA.RU

Актер, уроженец Екатеринбурга Сергей Светлаков рассказал, что в 1990-е годы в Екатеринбурге наркотики продавались в школах и институтах. Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-шоу журналистки Ирины Шихман «А поговорить?». Актер рассказал, что в молодости оказался втянут в эти события.

«В 1996—1997 году наркотрафик пошел через Екатеринбург с Афганистана. Все дворы, все школы, институты — все везде было в наркотиках», — заявил Светлаков в эфире шоу. Он подчеркнул, что наркотики продавались на каждом этаже учебных заведений.

«Я тоже оказался в этом замесе», — добавил Светлаков. Он рассказал, что из тридцати друзей, с кем он проводил детство, в живых остались двое.

Ранее Светлаков признался, что воспитывает своих детей так, чтобы они не ощущали чувства вседозволенности. Для этого актер избегает светских мероприятий.