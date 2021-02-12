В Москве задержали вора в законе из клана Деда Хасана

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, решетка, заключенный, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, суд, арестант, вор в законе, конвой
Его подозревают в главенстве в преступной среде и вымогательстве у коммерсанта 2,4 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Противостояние воров в законе

В Москве полиция арестовала вора в законе Андрея Торкунова, известного в криминальных кругах по кличке Турок. Его подозревают в главенстве в преступной среде и вымогательстве у коммерсанта 2,4 млн рублей.

«Вчера Торкунов задержан сотрудниками московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)», — пишет «Интерфакс». По версии следствия, в 2015 году Торкунов с соучастниками, угрожая некоему коммерсанту и его семье расправой, получил от него 2,4 млн рублей. Таким образом, мужчина выполнил требование и передал деньги.

По версии следствия, Турок курировал действия этнических молдавских преступных группировок, занимающихся разбойными нападениями, кражами, сбытом наркотических средств и иными преступлениями. Банда, которую возглавлял криминальный авторитет, промышляла разбойными нападениями. 24 апреля 2020 года Торкунов был арестован сразу после освобождения из Верхнеуральской тюрьмы. При задержании у него обнаружили пистолет и пакет с запрещенными веществами.

В середине двухтысячных годов Андрей Торкунов сошелся с некоторыми ворами из клана Деда Хасана. Наиболее дружественные отношения у него сложились с братьями Кардава. Именно они и выступили за коронацию Торкунова в 2013 году. После этого Турок постоянно конфликтовал с другим авторитетом Ровшаном Джаниевым (кличка Ровшан Ленкоранский). Шакро Молодой развенчал Турка из-за нарушения воровских правил и недопустимое поведение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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