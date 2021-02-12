В Москве задержали вора в законе из клана Деда Хасана

В Москве полиция арестовала вора в законе Андрея Торкунова, известного в криминальных кругах по кличке Турок. Его подозревают в главенстве в преступной среде и вымогательстве у коммерсанта 2,4 млн рублей.
«Вчера Торкунов задержан сотрудниками московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)», — пишет «Интерфакс». По версии следствия, в 2015 году Торкунов с соучастниками, угрожая некоему коммерсанту и его семье расправой, получил от него 2,4 млн рублей. Таким образом, мужчина выполнил требование и передал деньги.
По версии следствия, Турок курировал действия этнических молдавских преступных группировок, занимающихся разбойными нападениями, кражами, сбытом наркотических средств и иными преступлениями. Банда, которую возглавлял криминальный авторитет, промышляла разбойными нападениями. 24 апреля 2020 года Торкунов был арестован сразу после освобождения из Верхнеуральской тюрьмы. При задержании у него обнаружили пистолет и пакет с запрещенными веществами.
В середине двухтысячных годов Андрей Торкунов сошелся с некоторыми ворами из клана Деда Хасана. Наиболее дружественные отношения у него сложились с братьями Кардава. Именно они и выступили за коронацию Торкунова в 2013 году. После этого Турок постоянно конфликтовал с другим авторитетом Ровшаном Джаниевым (кличка Ровшан Ленкоранский). Шакро Молодой развенчал Турка из-за нарушения воровских правил и недопустимое поведение.
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