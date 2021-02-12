Выплаты от государства может получить еще одна категория россиян

Минтруда РФ может ввести выплаты для родителей, чьи дети очно обучаются в вузах и при этом младше 23 лет. Об этом сообщила заместитель директора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Елена Семенова.
«В состав семьи будут включаться дети в возрасте до 23 лет при условии их очного обучения», — рассказала Семенова. Она отметила, что Минтруда РФ подготовило проект расширения выплат на детей.
Семенова посчитала, что выплаты для родителей студентов нужны, потому что обучающиеся в вузах находятся на иждивении, пока продолжают учиться. Отмечается, что для получения выплат россиянам не нужно будет собирать документы о детях, являющихся студентами. Достаточно будет подать заявление через портал Госуслуг.
Ранее сообщалось, что в России готовится новый пакет социальных выплат. На него могут потратить около 500 млрд рублей. На выплаты ветеранам Великой Отечественной войны выделено более 80 млн рублей, передает «Национальная служба новостей».
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