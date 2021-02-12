12 февраля 2021

Врач связал симптомы больных коронавирусом с временами года

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У россиян коронавирус проявлялся разными симптомами Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У россиян, заражавшихся коронавирусом в разное время года, наблюдались отличительные симптомы проявления болезни. Об этом рассказал главврач московской клинической больницы №15 имени Филатова, доцент кафедры госпитальной терапии №1 РНИМУ имени Пирогова Валерий Вечорко.

«Циркулирующие в популяции на сегодняшний момент вирусы генетически существенно отличаются от первоначальных», — рассказал на круглом столе в «Комсомольской правде» Вечорко. Он отметил, что для заболевших коронавирусом весной 2020 года были характерны такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея и боли в желудке. Летом стали чаще поступать в больницы пациенты с церебральной симптоматикой (сильные головные боли, головокружения, спутанность сознания). Осенью заболевшие чаще всего жаловались на затруднение дыхания и сильный кашель.

Главврач предположил, что в зависимости от распространения коронавируса в текущем году будут меняться акценты исследований. «Если пандемия закончится, наиболее востребованным будет изучение психологической и физической реабилитации после COVID-19, оценка социальных и экономических последствий пандемии и вакцинации. В том случае, если ситуация останется на прежнем уровне, лидировать по актуальности будет сравнительная оценка эффективности вакцин», — считает Вечорко. Медик не исключил, что вакцинация будет проходить в несколько этапов, чтобы у россиян выработался иммунитет к мутирующему возбудителю инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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