Накануне Дня святого Валентина, Сергей Светлаков рассказал историю про странную записку от поклонницы Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Актер Сергей Светлаков спустя много лет помнит о таинственной поклоннице, которая передала ему странную записку на гастролях. Эту историю он рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» 13 февраля.

Однажды на концерте ему передали записку с номером телефона и текстом: «Позвони, ты меня не забудешь никогда». Вторую записку от этой же незнакомки Светлаков получил уже после концерта, в ресторане. «Утром в гостинице просыпаюсь, а там записочка под дверью лежит: „Ты не понимаешь, что ты потерял…“ <…> Там была подпись, которая мне запомнилась: Вуевуеок. <…> Прошло 10-15-20 лет. И я помню ее! Она как пообещала, так и сделала!», — рассказал Светлаков.

Актера смутила странная подпись «Вуевуеок», но позже он понял, что это была фраза на английском: «Bye, Bye, ОК» [хорошо, пока-пока]. «А я с этим жил и думал, что ж это за имя то такое? Никогда не встречал», — закончил он историю.