12 февраля 2021

Сенатор Пушков раскрыл, в чем суть политики США

© Служба новостей «URA.RU»
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Доклад врио губернатора Максима Решетникова на пленарном заседании Законодательного собрания о приоритетных направлениях деятельности Правительства Пермского края. Пермь, пушков
Алексей Пушков считает, что фальсификации и манипуляции стали основой внутренней политики США Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сутью внутриполитической жизни США стали подлоги, заявил представитель Совфеда РФ от Пермского края Алексей Пушков. Таким образом сенатор прокомментировал обвинения, выдвигаемые в адрес бывшего президента Дональда Трампа.

Пушков в своем Telegram-канале отметил, что в США не прекращаются фальсификации и манипуляции: представители Демократической партии «редактируют и искажают» обращение экс-президента Дональда Трампа, чтобы обвинить его в призывах к мятежу. «Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия», — написал политик.

Сенаторы США 10 февраля приступили к рассмотрению дела по существу, напоминает Nation News. Стороны защиты и обвинения приступили к изложению доводов. Сторона обвинения использовала все отведённые ей процедурой 16 часов, что растянулось на два дня, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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