Сенатор Пушков раскрыл, в чем суть политики США

Сутью внутриполитической жизни США стали подлоги, заявил представитель Совфеда РФ от Пермского края Алексей Пушков. Таким образом сенатор прокомментировал обвинения, выдвигаемые в адрес бывшего президента Дональда Трампа.
Пушков в своем Telegram-канале отметил, что в США не прекращаются фальсификации и манипуляции: представители Демократической партии «редактируют и искажают» обращение экс-президента Дональда Трампа, чтобы обвинить его в призывах к мятежу. «Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия», — написал политик.
Сенаторы США 10 февраля приступили к рассмотрению дела по существу, напоминает Nation News. Стороны защиты и обвинения приступили к изложению доводов. Сторона обвинения использовала все отведённые ей процедурой 16 часов, что растянулось на два дня, уточняет RT.
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