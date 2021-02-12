Экс-участница шоу «Холостяк» в США раскрыла изнанку телепроекта

Американка Кимберли Вик рассказала, как на реалити-шоу «Холостяк» девушек заставляют плакать, а съемки длятся долгими часами. Девушка участвовала в съемках 14 сезона. Она призналась, что чувствует разочарование от проекта.
«Редакторы проекта действуют жестко в попытках заставить девушек плакать на камеру», — рассказала Кимберли Вик изданию BuzzFeed. Девушка поведала, что редакторы выяснили неприятные для Вик факты и использовали их на съемках. В частности, чтобы заставить девушку расплакаться, они напомнили ей об изменах отца матери, а также о смерти лучшей подруги.
«Уход с реалити можно считать еще одним разочарованием», — считает Вик, которая выбыла из проекта в самом начале. Она рассказала, что участниц «Холостяка» активно стараются настроить друг против друга. Кроме того, съемки церемонии роз, где холостяк решает, кого выгнать с проекта, продолжаются несколько изнурительных часов.
Ранее URA.RU сообщало, что шоу «Холостяк», прочем как «Дом-2» и «Давай поженимся» являются постановочными. «В юридических шоу участники пытаются разыгрывать истории, в шоу отдельного плана („Дом-2“, „Холостяк“) — играют в страсти. Но „финансовые“ скандалы с квестовыми шоу, где надо отвечать на сложные вопросы, — это нечто из ряда вон выходящее», — рассказала агентству медиаэксперт Алена Август.
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