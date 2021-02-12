12 февраля 2021

Жириновский заявил о пользе публичных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, жириновский владимир
Владимир Жириновский уверен, что публичные дома способствуют психическому здоровью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Публичные дома способствуют снижению количества убийств и числа психических больных. Об этом заявил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«По статистике, в населенных пунктах с публичными домами меньше убийств», — сказал политик. Он рассказал, что этим принципом руководствовались в одном турецком городе мужчины во главе с женщиной-мэром, пишет РИА «Новости». По словам Жириновского, после закрытия публичных домов в этом же населенном пункте резко выросло количество психически больных.

Лидер ЛДПР уже предлагал открыть публичные дома. Он считает, что они необходимы для усмирения молодежи, которая активно участвует в несанкционированных акциях протеста. Жириновский также выступил за то, чтобы супруги спали в разных квартирах, пишет «Царьград». Политик считает, что так они будут успевать соскучиться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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