Жириновский заявил о пользе публичных домов

Публичные дома способствуют снижению количества убийств и числа психических больных. Об этом заявил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.
«По статистике, в населенных пунктах с публичными домами меньше убийств», — сказал политик. Он рассказал, что этим принципом руководствовались в одном турецком городе мужчины во главе с женщиной-мэром, пишет РИА «Новости». По словам Жириновского, после закрытия публичных домов в этом же населенном пункте резко выросло количество психически больных.
Лидер ЛДПР уже предлагал открыть публичные дома. Он считает, что они необходимы для усмирения молодежи, которая активно участвует в несанкционированных акциях протеста. Жириновский также выступил за то, чтобы супруги спали в разных квартирах, пишет «
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