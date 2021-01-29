Жириновский предложил открыть в РФ публичные дома для молодежи

Для усмирения молодежи, которая активно участвует в несанкционированных акциях протеста, необходимо открыть публичные дома. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Я хочу вам предложить вариант, который не всем понравится. Вы можете поставить на голосование, я вас уверяю, 30% поддержат. Давайте во всех крупных городах откроем публичные дома», — сказал политик в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, российская молодежь — это неженатые холостяки, которым некуда девать свою энергию.
По словам Жириновского, данная мера поможет в два-три раза снизить агрессивность молодежи. Однако он подчеркнул, что публичные дома плохой вариант с точки зрения этики и морали. Но необходимо искать варианты, заниматься воспитанием молодежи, открывать новые залы для занятий спортом или танцевальные площадки, где молодые люди смогут знакомиться.
Ранее Жириновский призвал посадить Навального на 20 лет. По его словам, блогер должен получить реальное наказание, так как он завербован западными спецслужбами и уже много лет ведет антигосударственную деятельность.
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