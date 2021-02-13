Онищенко назвал данные о вакцинации Путина гостайной

Геннадий Онищенко подчеркнул, что президент является объектом госохраны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин может не сообщать о вакцинации от коронавируса, потому что его иммунный статус является государственной тайной. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

«Его (Путина — прим. ред.) иммунный статус — гостайна», — заявил Онищенко в беседе с журналистом газеты «Собеседник». Депутат Госдумы РФ подчеркнул, что Путина охраняют в специальном режиме, поскольку он является одним из главных политических деятелей в России.

Онищенко подчеркнул, что болезнь Путина может негативно сказаться на политических процессах в России, так как РФ — ядерная держава. Депутат вспомнил, как президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом от пресс-секретаря, и отметил, что это было ошибкой охраны президента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин пройдет вакцинацию от коронавируса ближе к осени. Отмечается, что глава государства еще не принял окончательного решения по этому вопросу.