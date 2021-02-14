В Москве переименовали станцию метро из-за Дня святого Валентина

Станция «Люблино» на сутки превратилась в станцию «Влюблино» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Московскую станцию метро «Люблино» переименовали в честь Дня святого Валентина. На один день станцию назвали «Влюблино». Об этом сообщает дептранс Москвы.

«Сегодня на всех станциях — атмосфера любви. И она оставила след на схеме метро. Приложение „Метро Москвы“ поможет проложить маршрут до станции „Влюблино“, а указатели — найти правильную дверь», — говорится в сообщении в telegram-канале дептранса.

А 15 февраля на станции будут транслировать онлайн-концерт Feduk и Cream Soda. «Приятных поездок в романтическое путешествие», — заключили представители дептранса.