В Москве переименовали станцию метро из-за Дня святого Валентина

Московскую станцию метро «Люблино» переименовали в честь Дня святого Валентина. На один день станцию назвали «Влюблино». Об этом сообщает дептранс Москвы.
«Сегодня на всех станциях — атмосфера любви. И она оставила след на схеме метро. Приложение „Метро Москвы“ поможет проложить маршрут до станции „Влюблино“, а указатели — найти правильную дверь», — говорится в сообщении в telegram-канале дептранса.
А 15 февраля на станции будут транслировать онлайн-концерт Feduk и Cream Soda. «Приятных поездок в романтическое путешествие», — заключили представители дептранса.
Подписывайтесь на URA.RU в