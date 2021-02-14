В Донбассе погибли трое украинских военных

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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, автомат
Инцидент произошел в так называемой «серой зоне» (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Война на Украине

Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе. Инцидент произошел в так называемой «серой зоне» на границе между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Украиной.

«В результате подрыва взрывного устройства были убиты трое военнослужащих из Объединенных Сил», — сообщает пресс-служба оперативно-тактической украинской группировки «Север». Инцидент произошел возле поселка Новолуганское, находящегося под контролем группировки.

В настоящее время на месте происшествия работает рабочая группа военных. Выясняются все подробности инцидента.

Ранее стало известно, что Украина готовит прямое наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По информации начальника пресс-службы вооруженных сил Донецкой республики Даниила Бессонова, украинская армия начала наращивать боевую мощь вдоль своих границ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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