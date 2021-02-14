В Донбассе погибли трое украинских военных

Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе. Инцидент произошел в так называемой «серой зоне» на границе между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Украиной.
«В результате подрыва взрывного устройства были убиты трое военнослужащих из Объединенных Сил», — сообщает пресс-служба оперативно-тактической украинской группировки «Север». Инцидент произошел возле поселка Новолуганское, находящегося под контролем группировки.
В настоящее время на месте происшествия работает рабочая группа военных. Выясняются все подробности инцидента.
Ранее стало известно, что Украина готовит прямое наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По информации начальника пресс-службы вооруженных сил Донецкой республики Даниила Бессонова, украинская армия начала наращивать боевую мощь вдоль своих границ.
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