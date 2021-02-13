ВС Украины могут начать наступление на Донбасс, считает Даниил Бессонов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина готовит прямое наступление на земле ДНР и ЛНР. К линии фронта стягиваются войска. Такой информацией с URA.RU поделился начальник пресс-службы вооруженных сил непризнанной Донецкой республики Даниил Бессонов.

«Поступают разведданные, что украинская сторона копит технику и личный состав у границ. Подвозят к линии фронта боеприпасы и топливо. Им нужен молниеносный заход на нашу территорию. Могут использовать для прорыва открытые зоны на южном направлении, степные зоны, территорию между Горловкой и Ясиноватой. Чтобы Донецк взять в кольцо», — рассказал URA.RU Бессонов. Он отметил, что ВС Украины и раньше стягивали ресурсы к линии фронта, однако не начинали каких-то операций.

Усиление позиций на линии соприкосновения со стороны Украины — не более, чем демонстрация бурной деятельности, считает политолог из Киева Михаил Погребинский. По его мнению, реального наступления не будет. «Все такие действия — это обналичивание денег и убеждение партнеров в ведении каких-то действий. Принять решение о реальном наступлении власти не в состоянии, потому что понимают последствия. Максимум, что возможно, это взаимные обстрелы и провокации, которые и так происходят», — сказал URA.RU Погребинский.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства обороны Украины. На момент публикации материала ответ не поступил.

О последствиях наступления войск Украины на Донбасс ранее говорил URA.RU экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его мнению, украинская сторона сможет одержать победу за считанные часы, если ополчение не получит помощи от РФ.