Во многих дворах и на улицах акция не позволила познакомиться с единомышленниками, как того хотела команда Навального Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В регионах Уральского федерального округа проходят несогласованные властями акции сторонников блогера Алексея Навального, приуроченные к 14 февраля. В соцсетях появляются публикации россиян с зажженными фонариками и свечами и хештегом #любовьсильнеестраха. Журналисты URA.RU во всех регионах округа и Пермском крае лично наблюдают за происходящим.

По имеющейся информации, акция не стала массовой. Можно наблюдать множество дворов в регионах, где вышло только несколько человек. Некоторые выходят не во дворах, а зажигают фонарики на улицах. Тем не менее появляются снимки, где во дворах находится около полутора десятков человек. Некоторые выходят с детьми.

«На Вайнера в Екатеринбурге в районе 15 человек», — передает корреспондент агентства. «Фигня, а не акция. И это я семь дворов (на дроне — прим. ред.) пролетел», — написал URA.RU читатель агентства из Екатеринбурга, показывая снимок, где во дворе стоит четыре человека. Тем временем штаб Навального в Екатеринбурге в Telegram опубликовал снимок, на котором видны 20 человек — некоторые с детьми — держат зажженными фонарики.

ул. Вайнера, Екатеринбург Фото: Денис Аллаяров, URA.RU

Один из дворов Екатеринбурга Фото: читатель URA.RU

В Кургане, Перми и Тюмени пока нет сведений о том, что акцию поддержало значительное количество человек. «С перекрестков в Челябинске разъезжаются полицейские машины, стоявшие там минимум за час до акции с включенными проблесковыми маячками», — сообщает собственный корреспондент URA.RU в регионе.