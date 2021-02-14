14 февраля 2021

Моргенштерн похвастался дорогим подарком для своей возлюбленной

© Служба новостей «URA.RU»
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Рэпер Алишер Моргенштерн поздравил свою девушку с Днем святого Валентина Фото: Instagram Алишера Моргенштерна

Рэпер Алишер Моргенштерн поздравил свою девушку с Днем святого Валентина. Музыкант подарил ей часы стоимостью более 1 млн рублей с бриллиантами и бутылку вина за 200 тысяч рублей. Об этом Моргенштерн рассказал на своей странице в Instagram.

«А это получается Patek Philippe. Миллион на запястье. Взрослая уже женщина, огромная, самодостаточная бизнесвумен. Вот так вот. Семья», — рассказал Моргенштерн. Он также подарил своей девушке бутылку вина и поздравил подписчиков с праздником.

Ранее рэпер рассказал, что прожил день как обычный человек. Соответствующие кадры он выложил в своем instagram-аккаунте. Моргенштерн отметил, что ему понравилось гулять по улицам и даже спускаться в метро.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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