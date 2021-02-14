Моргенштерн похвастался дорогим подарком для своей возлюбленной

Рэпер Алишер Моргенштерн поздравил свою девушку с Днем святого Валентина
Рэпер Алишер Моргенштерн поздравил свою девушку с Днем святого Валентина. Музыкант подарил ей часы стоимостью более 1 млн рублей с бриллиантами и бутылку вина за 200 тысяч рублей. Об этом Моргенштерн рассказал на своей странице в Instagram.
«А это получается Patek Philippe. Миллион на запястье. Взрослая уже женщина, огромная, самодостаточная бизнесвумен. Вот так вот. Семья», — рассказал Моргенштерн. Он также подарил своей девушке бутылку вина и поздравил подписчиков с праздником.
Ранее рэпер рассказал, что прожил день как обычный человек. Соответствующие кадры он выложил в своем instagram-аккаунте. Моргенштерн отметил, что ему понравилось гулять по улицам и даже спускаться в метро.