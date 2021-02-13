Рэпер Алишер Моргенштерн рассказал, что прожил день как обычный человек. Соответствующие кадры он выложил в своем instagram-аккаунте.
«Я сегодня играл в жизнь обычного человека. Гулял по улицам, прям ногами по снегу. Даже был в метро», — написал Моргенштерн в stories социальной сети. Рэпер отметил, что ему понравилось жить так, как живет обычный человек.
Моргенштерн показал, как он прошел по улицам. Рэпер пинал снег и снимал прохожих и уличных артистов.
Ранее Моргенштерн рассказал, что потратил около 200 тысяч рублей на ужин от известного мясника Salt Bae (Нусрета Гекче). В ресторане он ел стейки, покрытые золотом. Рэпер заявил, что готов выступить на конкурсе «Евровидение», передает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в