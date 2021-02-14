МИД Беларуси раскрыл темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин обсудит с главой Беларуси Александром Лукашенко вопросы интеграции стран и взаимоотношения финансово-кредитного характера. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
«Но это не значит, что Белоруссия будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Белоруссию», — цитирует министра телеканал 360.
Он подчеркнул, что совместная работа по интеграции двух стран не останавливалась на фоне пандемии и массовых протестов в республике. Тема обсуждалась постоянно, в том числе во время взаимных визитов. Макей полагает, что последние события подтолкнут РФ и Беларусь к тесным интеграционным процессам.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в «скором времени». После этого появилась информация, что белорусский лидер намерен получить от РФ новый кредит в размере более 3 млрд долларов. Проценты, сроки и размер суммы еще обсуждаются. Встреча двух президентов состоится ориентировочно 22 или 25 февраля.
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