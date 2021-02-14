14 февраля 2021

Экономист: сколько нужно зарабатывать для покупки квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд проблемных объектов строительства. Куйвашев и Хинштейн. Екатеринбург, недвижимость, новая квартира
Экономисты раскрыли, сколько нужно зарабатывать для покупки «однушки» Фото: Александр Исаков © URA.RU

Для покупки однокомнатной квартиры россиянам необходимо 100 тысяч рублей ежемесячного семейного дохода. Исключение составляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

«Средняя зарплата в России сегодня составляет 45-50 тысяч рублей. Поэтому общий заработок семьи в 100 тысяч рублей позволяет купить однушку практически в любом городе страны, за исключением столицы», — передает словам эксперта РИА «Недвижимость».

Он отметил, что с учетом государственных программ поддержки молодых семей выплаты по ипотеке составят около 30 тысяч рублей в месяц. Также, по словам Цыганова, необходимую сумму — около двух миллионов — можно накопить. Однако многим гражданам придется копить слишком долго.

В Москве же минимальный доход семьи для комфортного обслуживания ипотеки на однокомнатную квартиру должен составлять 120-160 тысяч рублей в месяц, пояснил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Эксперты отметили, что однокомнатная квартира в городах Центрального федерального округа обойдется в 3,5 миллиона.

Ранее экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что в ближайшее время многие россияне могут оказаться должниками из-за ипотеки. Он предсказал рост цен на жилье в РФ. Экономист Михаил Делягин уверен, что должники должны получать минимальный доход, который им будет гарантировать государство, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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