Экономисты: россияне разорятся к концу 2021 года

Не все россияне смогут оплатить льготную ипотеку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Из-за роста цен на жилье и падения ипотечной ставки к концу 2021 года многие россияне могут разориться. Об этом URA.RU заявил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

Ранее Минстрой РФ предупредил о росте цен на жилье. По прогнозу ведомства, в 2021 году в среднем по стране стоимость квадратного метра вырастет до 49 тысяч рублей. Однако застройщики считают, что подорожание квадратного метра в новостройках будет выше инфляции и составит 12%.

«Если льготная ипотека сохранится, то цены на первичное жилье в любом случае будут расти. И таким образом льготная ипотека окажется совсем не льготной, поскольку, в таком случае, брать первичку под 6,5%, которая станет на 10% дороже, будет даже хуже, чем брать вторичное жилье под 7,5-8%», — предупредил Калугин.

По словам экономиста, из-за финансовой неграмотности некоторые россияне вместо банковских вкладов станут вкладываться в недвижимость. «И это было бы еще полбеды. Ситуацию усугубляет то, что большинство будет покупать недвижимость на заемные деньги, а в ближайшие три года доходы населения точно не вырастут. Поэтому велика вероятность, что к концу 2021 года большинству взявших ипотеку окажется просто нечем покрывать платежи — и просрочки будут только расти. Надеяться на то, что банки пойдут на уступки должникам, точно не стоит — они не могут сделать этого по закону», — поделился эксперт.

«Цены на жилье точно станут расти. Но при этом не надо представлять себе двузначный шоковый рост. Все будет происходить постепенно — на однозначные ставки в год. В целом, жилье в России очень дешевое — поэтому оно зачастую плохого качества. Главный ужас в этой ситуации в том, что зарплаты россиян расти не будут», — объяснил URA.RU доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

В данной ситуации банки оказались в выгодном положении — благодаря поддержке государства, они могут выдавать кредиты практически не глядя. «Субсидирование ипотеки — это не столько поддержка россиян или застройщиков, сколько поддержка государством банков. Поскольку именно благодаря этому у банков есть возможность выдать безрисковый кредит кому угодно, — поделился экономист. — Рынок первичного жилья будет расти, но это не означает, что не будет ситуаций, когда человек не сможет справиться с ипотекой».