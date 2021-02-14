Жителей курортного поселка в Пермском крае оставили без воды

Пермяки жалуются, что уже несколько дней живут без воды из-за сломанной колонки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Часть жителей пермского курортного поселка Усть-Качка осталась без водоснабжения из-за аварии на водонапорной колонке. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Одна из них, представившаяся Надеждой, пояснила, что речь идет жителях, проживающих в частном секторе поселка и не имеющих централизованного водоснабжения.

«Неделю живем без питьевой воды из-за того, что сломалась колонка. Воду приходится просить у местного фельдшера, когда хожу на процедуры», — пояснила жительница. Сколько именно домов осталось без воды, она уточнить затруднилась. По словам еще одной собеседницы, пожелавшей остаться неназванной, проблемы с водой в Усть-Качке возникают каждый раз, когда наступают холода: «Колонка, где берем воду, постоянно ломается, но местные власти проблему решать не торопятся».

Глава Усть-Качки Денис Строганов в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил, что водонапорная колонка выходит из строя «примерно раз в месяц». «Все из-за того, что вода бесплатная, ею пользуются не только усть-качкинцы, но и многие жители окрестных поселков. При этом вести водопровод жильцы в свои дома не желают», — отметил Строганов, пообещав, что местные власти решат вопрос с водой в понедельник, 15 февраля. Сколько именно домов осталось без воды, чиновник пояснить затруднился.

Строганов также уточнил, что водоснабжением пермяков занимается ООО «ГАК-Сервис», и посоветовал обратиться в данную компанию. В «ГАК-Сервис» на звонок корреспондента агентства никто не ответил. URA.RU также рассказывало, что жители сотен квартир в Усть-Качке уже несколько лет не могут оформить их в собственность и вынуждены переплачивать за аренду жилья.