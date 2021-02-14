От финансовых пирамид пострадали десятки тысяч свердловчан

Татьяна Мерзлякова продолжает оказывать помощь пострадавшим от мошенников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По подсчетам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, более 35 тысяч уральцев пострадали от финансовых пирамид. Общая сумма средств, которые передали люди в управление, составляет свыше 4 млрд рублей, уточнил заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области — начальник Следственной части, полковник юстиции Максим Чаплыгин в ходе пресс-конференции в ТАСС.

По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, количество кредитно-потребительских кооперативов (КПК), действующих в Свердловской области, снижается. Однако привлечь к ответственности организаторов финансовых пирамид сложно. Так, срок давности по уголовному делу КПК «Актив» истек на стадии изучения дела фигурантами. Офисы еще одного проблемного КПК «Первый» продолжали работать даже после того, как его работа была признана незаконной. «Тема для меня удивительна — человек продолжает собирать деньги несмотря на то, что ему запрещено это делать», — отметила Мерзлякова. Максим Чаплыгин уточнил, что расследование уголовного дела в отношении организаторов продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин отреагировал на инициативу свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой об усилении надзора правоохранительных органов над финансовыми пирамидами. Поручения о принятии необходимых мер президент пообещал передать правительству и Центральному банку.