В свердловском главке МВД на фоне митингов произошли перестановки

Сотрудники центра «Э» работали при задержании одной из сотрудниц местного штаба Навального Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В главном управлении МВД по Свердловской области произошли смены начальников как минимум двух структур ведомства. Начальник центра по противодействию экстремизму («Э») майор полиции Иван Рассадников ушел с этой должности. Причиной рокировок называются прошедшие в январе несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом URA.RU сообщили два независимых источника, знакомые с перестановками.

«Начальника центра „Э“ Рассадникова сменили неделю назад после первых несанкционированных акций в поддержку Навального», — уверен инсайдер агентства. Он не уточнил, имелись ли у руководства свердловского главка претензии к майору полиции именно в плане организации работы центра накануне незаконных шествий и после них.

По данным другого собеседника, должность начальника центра «Э» с приставкой врио займет сотрудник, курировавший работу по незаконному обороту наркотиков. «Экстремизмом займется полковник [Александр] Березин. До недавнего времени он возглавлял управление наркоконтроля», — поделился источник агентства. Сейчас на официальном сайте ГУ МВД по региону Березин в статусе врио начальника УНК. В пресс-службе свердловского главка полиции попросили время на подготовку комментария.

Несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. Во время первой акции было задержано более 20 человек, во время второй — более 80.