22 января 2021

В Екатеринбурге сторонники Навального устроили шествие. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург, шествие, телефон, митинг, полиция, камеры, екатеринбург , съемка на телефон
Сотрудники полиции предупреждали протестующих о последствиях участия в акции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело Алексея Навального

В Екатеринбурге участники несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли по набережной от концертного зала «Космос» к Ельцин центру. Шествие, как передает корреспондент URA.RU с места событий, длилось около получаса.

Участники, выкрикивая лозунги, дошли до сквера у Театра драмы, где и остановились. Сотрудники полиции предупреждали протестующих, что акция не согласована, поэтому они могут принять соответствующие меры. Задержаний в первый час акции не было. Активисты также не провоцируют силовиков.

В акции протеста принял участие экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, однако политик не выступал перед собравшимися. Также на митинге присутствовал депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. Ближе к 15:00 участники начали покидать акцию из-за погодных условий. По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, информация о том, сколько человек приняли участие в акции, будет предоставлена позднее.

Алексей Навальный был задержан и впоследствии арестован за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по делу «Ив Роше». Ранее Федеральная служба исполнения наказаний уже просила заменить Навальному условный срок реальным: он игнорировал требования о явке. После того, как клиника «Шарите» сообщила о выздоровлении Навального и он подтвердил выписку, требования о его явке в правоохранительные органы было возобновлено. Ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении около 15 000 граждан России.

Протестующие прошлись шествием от станции метро «Динамо» до сквера у Театра драмы
Фото: Владимир Жабриков
Участники акции протеста вели себя спокойно
Фото: Владимир Жабриков
Участники акции выкрикивали различные лозунги
Фото: Владимир Жабриков
Спустя час люди начали расходиться
Фото: Владимир Жабриков

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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