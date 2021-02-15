Экс-пиарщица Свердловской области ушла в правительство Башкирии

Бывшая глава Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова возглавила государственный комитет по туризму республики Башкортостан. Об этом объявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.
«Мы искали такого человека. Мы начали понимать, какой уникальный потенциал таят наши туристические возможности, поэтому такое решение приняли», — передает «
Получить оперативный комментарий у Тукановой не удалось. Она на момент публикации не ответила на звонки и сообщения в мессенджере от корреспондента URA.RU.
Туканова считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они хорошо знакомы еще по совместной работе в Тюменской области в середине 2000-х. Туканова возглавила свердловский центр развития туризма в начале 2013 года. Его задача — продвигать регион на российском и международных рынках, популяризировать творчество народных мастеров, улучшать инфраструктуру.
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