Политолог заявил об ухудшении ситуации по Курилам из-за Японии

Япония намерена вернуть курильские острова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Японские власти вновь поднимают вопрос о возвращении четырех спорных островов, принадлежащих России, хотя раньше речь шла только о двух. На это обратил внимание кандидат политических наук Андрей Губин.

«В частности, [премьер-министр Есихидэ] Суга ранее заявлял, что намерен прибегать к тексту не только декларации 1956 года, но и других документов. В частности, токийской декларации 1993 года, опять упоминал о четырех островах. Хотя ранее Синдзо Абэ свел вопрос только к двум, которые указаны в документе 1956 года», — приводит слова политолога радио Sputnik.

Ранее генсек японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония будет упорно добиваться решения территориального вопроса с Россией. Токио претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи. В Москве настаивают, что Токио должен признать итоги Второй мировой войны.

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, согласно которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть передачу Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Однако данный вопрос до сих пор не разрешен.