Российские войска уничтожили поезд с украинской техникой

Российские войска в очередной раз продемонстрировали скоординированность своих действий. Вооруженные силы нанесли точные удары по объектам энергетической инфраструктуры ВСУ Об этом следует из сводки Минобороны России. Также был уничтожен вражеский подвижной железнодорожный состав. Он использовался для транспортировки вооружения и техники в зоны боевых действий на Донбассе.