«Слова заиграли новыми красками»: в Кремле пообещали жесткий ответ на удары Киева
Песков усомнился в способности Украины самостоятельно производить для своей армии дальнобойные ракеты
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Вооруженные силы России будут жестко реагировать на удары Киева вглубь страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления главы государства Владимира Путина об «ошеломляющем ответе» на атаки ВСУ.
«Здесь все предельно ясно: наши вооруженные силы будут реагировать жестко на попытки наносить удары вглубь страны. Как сказал президент — ответ может быть ошеломляющим», — отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего.
Пресс-секретарь также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский недавно заявлял о наличии военного потенциала для ударов по российской территории. Однако Песков усомнился, что Украина способна самостоятельно производить ракеты для атак. По его словам, вооружение, которым располагает Киев, скорее всего, производится из западных компонентов, в том числе поставляемых Великобританией, Германией, Италией и другими странами Европы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разговоры о поставках Киеву ракет «Томагавк» — это попытка эскалации конфликта со стороны западных стран. Он также отметил, что ответ России на удары ракетами по своей территории будет серьезным, если не сказать ошеломляющим, передает RT.
