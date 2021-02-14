Две свердловчанки отдали мошенникам миллионы рублей

Женщины перевели мошенникам деньги, поверив обещаниям о крупной прибыли Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительницы Екатеринбурга и Богдановича (Свердловская область) отдали 7,5 млн руб. мошенникам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.

Все произошло в минувшие выходные. Одна из женщин открыла долларовый счет на бирже «Форекс», вторая указала личные данные в анкете по инвестициям в ценные бумаги. «Вскоре после начала финансовых операций с обеими потерпевшими по мобильному телефону связались „представители“ бирж. Они попросили оплатить налоги за переводы денег, комиссии, страховые премии и т. д. Для этого женщины оформили на себя 8 кредитов, после чего перевели требуемую сумму злоумышленникам, еще не зная, что они таковыми являются», — рассказал о схеме Валерий Горелых, начальник пресс-службы свердловского главка полиции. По его словам, первая жертва обмана лишилась без малого 5 млн, вторая — 2,5 млн рублей.

После получения денег лжеброкеры перестали выходить на связь, а женщины обратились в полицию. По указанным эпизодам возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по которым — 10 лет лишения свободы.

«Профессиональные брокеры не донимают людей своими звонками. Если вас уже обманули, но при этом звонят другие брокеры и предлагают вернуть потерянные средства, это очередная афера. <…> Настоящие брокеры никогда не попросят перевести деньги на банковские карты физических лиц и иные платежные системы», — уточнил полковник Горелых. По словам официального представителя свердловской полиции, единственная структура в стране, выдающая лицензии брокерам — Центральный Банк РФ.