Курганец заплатил 180 тысяч за интим, которого не было

Житель Кургана искал интимные услуги через интернет, но попал к мошенникам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Кургана стал жертвой мошенников после попытки получить интимные услуги за деньги. В общей сложности 44-летний мужчина перевел незнакомцам около 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«Намереваясь получить услуги интимного характера, мужчина перевел порядка 10 тысяч рублей на счет, указанный на одном из сайтов в сети Интернет», — говорится в сообщении. После оплаты курганцу позвонили неизвестные и убедили его перечислить еще денег, ссылаясь на сбои в переводе, необходимость оплатить страховку, а также используя другие доводы.

В общей сложности курганец перевел мошенникам около 180 тысяч рублей. «Когда ему в очередной раз предложили внести оплату, а обещанных услуг он так и не получил, потерпевший заподозрил обман и сообщил о случившемся в полицию», — уточнили в УМВД. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, или с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным полиции, за прошедшую неделю в Курганской области возбуждено 26 уголовных дел по фактам дистанционных хищений с использованием информационных технологий. В УМВД рекомендуют гражданам проявлять бдительность при покупках через интернет и не переводить деньги на незнакомые счета.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области активизировались телефонные мошенники. Некоторые из злоумышленников представляются крупными чиновниками или заявляют, что действуют по их поручению.