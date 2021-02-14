Москвич обвинил персонал курганской гостиницы в вымогательстве

Курганская гостиница оказалась в центре скандала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гость из Москвы, зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, увидел в действиях персонала курганского отеля «Версаль» признаки вымогательства. Руководство гостиницы уверяет, что постоялец курил в номере, за что получил замечания. О конфликте Вишневецкий написал на сайте «Путешествия без посредников».

Гость из Москвы, оказавшись в отеле, отметил свежий ремонт и наличие отапливаемых курилок у входа. «Но первое впечатление было уничтожено персоналом отеля, чьи действия имели признаки вымогательства», — написал Вишневецкий.

С его слов, персонал отеля попросил его оплатить штраф 5000 рублей за курение в номере. Запах сигарет почувствовала горничная и сработал датчик дыма. Москвич акцентировал, что тогда должна была включиться пожарная тревога, которой не было. При этом Вишневецкий уверяет, что в номере не курил.

Вишневецкий предложил отелю дать документ об уплате штрафа. «Без документов — то, чем вы сейчас занимаетесь, похоже на вымогательство», — написал бывший постоялец. Конфликт, по версии Вишневецкого, удалось устранить только после того, как он обратился за помощью к высокопоставленному курганскому чиновнику.

Управляющая отелем «Версаль» Ольга Береженцева подтвердила URA.RU, что Вишневецкий проживал в отеле. С ее слов единственное, что требовалось от постояльца — не курить в номере. Гостиница позиционирует себя как отель для некурящих. Но там есть отапливаемое место для курения.

«Гостей, даже нарушающих правила проживания, мы никогда не выселяем. С гостями проводится беседа о недопустимости нарушения действующего закона в части курения в номерах. Как правило, гости осознают ошибку и более инцидент не повторяется. Мы штрафы не взимаем», — отметила Ольга Береженцева.

Управляющая пояснила, что при составлении закрывающих документов они обсудили с постояльцем инцидент. Считали, что конфликт исчерпан.